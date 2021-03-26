1,6 тысячи звонков за выходные поступило в полицию СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полиция Северо-Казахстанской области за пять выходных дней приняла более 1,6 тысячи звонков. По 390 требовалось немедленное реагирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за выходные дни в регионе зарегистрировали 25 краж. Полицейские выезжали на 29 семейных дебошей и на 18 вызовов, касающихся нарушения тишины. В полицию поступили 22 сообщения о нанесении телесных повреждений.

«В праздничные дни полицейские работали в усиленном режиме. В Петропавловске ежедневно заступали на дежурство свыше 230 сотрудников в составе пеших и автопатрулей. Операторы видеонаблюдения круглосуточно наблюдали за обстановкой на улицах и в людных местах областного центра через мониторы Центра оперативного управления. Выявили 185 административных правонарушений, из них 135 нарушений правил дорожного движения. Раскрыты по горячим следам мелкое хищение, кража, неправомерное завладение автотранспортом и хулиганство», - добавили в пресс-службе.

Насыщенными были праздничные дни и у спасателей. Они эвакуировали людей и технику из снежных заносов на дорогах области, выезжали на пожары.