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1,6 тысячи человек дополнительно получат пособие по уходу за людьми с инвалидностью в СКО

5 Ноября 2021 10:53
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1,6 тысячи человек дополнительно получат пособие по уходу за людьми с инвалидностью в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассказали об изменениях в системе социального обеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя по социальным вопросам департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Гульбахыт Манабаева проинформировала, что, согласно новому законодательству, предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью 1-й группы вне зависимости от причины инвалидности. До этого пособие назначали только лицам, ухаживающим за первой группой с детства.

«В результате пособием по уходу по области будет охвачено дополнительно более 1,6 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе. Размер пособия составляет 1,4 прожиточного минимума, или 48 023 тенге. Для назначения пособия заявитель обращается в уполномоченный орган по назначению пособий с заявлением и необходимыми документами», - сообщила Г. Манабаева.

Он добавила, что с учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Это позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

«Всего детей-инвалидов по области – 2 221, из них от 7 до 16 лет-1 368 человек. Теперь размеры пособий для групп детей-инвалидов от 7 до 16 лет будут увеличены с 16,7% до 37%. В настоящее время размер пособия детей-инвалидов до 16 лет одинаковы и составляет 48 023 тенге. Ребенок-инвалид 1-й группы будет получать 65 860 тенге, 2-й группы 54 541 тенге, 3-я группа без изменений – 48 023 тенге», - сказала Г. Манабаева.

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#Северо-Казахстанская область   #Социальная поддержка  
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Автор:

Олеся Жуковень

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