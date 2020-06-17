1,6 млрд тенге за перегруз заплатили владельцы транспорта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев текущего года на дорогах страны предотвращен проезд 2063 крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«По итогам 5 месяцев 2020 года органами транспортного контроля Комитета транспорта МИИР РК проверено 42916 грузовых автотранспортных средств (АТС), выявлено 6 311 АТС с нарушением требований НПА, в том числе выявлен проезд 316 иностранных АТС с нарушением требований законодательства по разрешительной системе. Предотвращен проезд 2063 АТС с перегрузом и взыскано 1,3 млрд. тенге сборов за проезд АТС с перегрузом. Сумма взысканных штрафов составила 290 млн. тенге. Всего за 5 месяцев 2020 года взыскано сборов и штрафов в доход государства более 1,6 млрд. тенге», - сообщила пресс-служба МИИР в Telegram.

По информации ведомства, проверено 49 хозяйствующих субъектов, выявлено 34 нарушения, выдано 30 предписаний об устранении выявленных нарушений. Также оформлено 2609 административных материалов за нарушение режима труда и отдыха водителей, сумма взысканных штрафов составила порядка 49 млн.тенге, что положительно отразилось на безопасности перевозок в целом (перевозки пассажиров, грузов и опасных грузов).