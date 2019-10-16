1,6 млн тенге штрафа заплатит за взяточничество экс-руководитель отдела ветеринарии Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бывший руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства г. Усть-Каменогорска С.С. Кудебаева и главного специалиста данного отдела К.Т. Серикова по подозрению в неоднократном получении взяток.

Они подозревались в получении на системной основе взяток (бытовая коррупция) от субъектов предпринимательства за общее покровительство.

15 октября этого года приговором суда №2 города Усть-Каменогорска данные должностные лица признаны виновными в получении взяток. Им назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 638 000 тенге каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.