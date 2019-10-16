-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,6 млн тенге штрафа заплатит за взяточничество экс-руководитель отдела ветеринарии Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бывший руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства г. Усть-Каменогорска С.С. Кудебаева и главного специалиста данного отдела К.Т. Серикова по подозрению в неоднократном получении взяток.
Они подозревались в получении на системной основе взяток (бытовая коррупция) от субъектов предпринимательства за общее покровительство.
15 октября этого года приговором суда №2 города Усть-Каменогорска данные должностные лица признаны виновными в получении взяток. Им назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 638 000 тенге каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
- Благоустроить озеро Шошкалы планируют в ВКО
- Чиновник Минсельхоза РК подозревается в получении взятки
- Школьники из ВКО представили свои лучшие StartUp-проекты
- Общественная приемная заработала в Семее
- Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау
- 40 тонн сена и 450 гектаров травы сгорело при пожаре в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана