1 575 камер и круглосуточный контроль: в Темиртау запустили Центр надзорного реагирования

В Темиртау на базе городской прокуратуры открылся Центр надзорного реагирования — современная площадка, которая позволит круглосуточно отслеживать ситуацию в городе и оперативно реагировать на нарушения законности, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

В церемонии открытия приняли участие начальник Департамента финансов Генеральной прокуратуры Ильяс Испанов, заместитель начальника Службы Акымжан Умбиталин, прокурор Карагандинской области Мурат Тлеубердиев, а также представители государственных органов города.

Главная задача нового центра — повысить эффективность прокурорского надзора, усилить контроль за соблюдением законности и обеспечить оперативное принятие мер для защиты прав граждан и интересов государства.

Одним из ключевых инструментов Центра стала единая видеостена, к которой подключены 1 575 камер. Они установлены на улицах и в парках, а также в школах, детских садах, медицинских учреждениях и на других объектах города.

Особое внимание уделяется защите прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания. Благодаря дистанционному мониторингу прокуроры могут своевременно выявлять нарушения и принимать меры без необходимости выезда на место. В результате работы Центра восемь человек были освобождены из незаконного содержания.

Центр также интегрирован с системой цифрового надзора, что расширяет возможности прокуратуры по выявлению и предупреждению нарушений.

Круглосуточный мониторинг осуществляют дежурные прокуроры. При выявлении правонарушения или другого нарушения законности информация оперативно обрабатывается, после чего принимаются необходимые меры.

По данным прокуратуры, принимаемые меры уже способствовали снижению уровня преступности в Темиртау на 28%. При этом количество особо тяжких преступлений снизилось на 50%, а преступлений, совершенных несовершеннолетними, — на 87%.

Участники мероприятия подчеркнули, что дальнейшее внедрение цифровых технологий в надзорную деятельность позволит повысить оперативность реагирования и укрепить взаимодействие государственных органов.