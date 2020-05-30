1 500 детей пойдут в классы с государственным языком обучения в Кордайском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы Кордайского района на площадке службы коммуникаций в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прежде всего, он отметил, что в Кордайском районе стабилизировалась. Району, его жителям оказывается комплексная социальная поддержка в рамках различных государственных программ. Только в этом году из бюджета на реализацию 387 инфраструктурных, социальных проектов выделено более 21 млрд тенге.

В ходе брифинга Ержан Жилкибаев ответил на заданные представителями республиканских СМИ злободневные вопросы.

Так, заместителю акима Жамбылской области был задан вопрос об обучении государственному языку в школах Кордайского района, который в своем депутатском запросе подняла сенатор Китаева, сообщив, что в этом районе из 48 школ 21 - со смешанным обучением. При этом более половины педагогов не владеют государственным языком, 130 учителей начальных классов вообще не знают государственный язык. Депутаты Сената считают это одной из причин снижения статуса госязыка и проблем в регионе. Насколько соответствует эта информация действительности и как местная власть намерена решать ситуацию со смешанными школами и владением педагогами государственным языком.

«В целом, по поводу владения преподавателями государственным языком хотел пояснить, что там немного не так, - отметил Ержан Жилкибаев. - Есть вопросы качества владения государственным языком. Поэтому с этого года по поручению акима области мы дополнительно организовали курсы государственного языка. До конца года мы обучим, привлекая специалистов наших вузов, 1 500 человек, в том числе и преподавателей. Также с этого года будут открыты дополнительно казахские классы. Мы видим со стороны родителей, в том числе и дунганской национальности, желание отдать своих детей в казахские классы. В этом направлении ведется системная работа».

С первого 1 сентября нового учебного года 1 500 кордайских детей пойдут в классы с государственным языком обучения, заверил заместитель акима Жамбылской области.

Другой вопрос был задан по информации депутата Мажилиса Смагулова, утверждавшего, что мужчины призывного возраста дунганской национальности из сел Масанчи, Сортобе, Аухатты не служат в армии. По какой причине сложилась такая ситуация, спрашивал журналист, – они не взяты на воинский учет или уклоняются от службы в армии?

«Согласно Конституции Республики Казахстан все граждане страны, независимо от национальности, должны исполнять свой долг перед государством. Поэтому все граждане взяты на учет. Мы проанализировали ситуацию прошлого года – сколько тогда пошли в армию из этих сел. Во-первых, там есть объективные причины по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Есть подтверждающие документы. В этом году мы усилили контроль. Работают везде районные комиссии, мы наблюдаем динамику. По сравнению с прошлым годом, призыв идет очень хорошими темпами. Держим на контроле – везде соблюдается порядок», - сказал спикер.

На вопрос, все ли граждане, в ходе беспорядков перешедшие казахстанско-кыргызскую границу, вернулись в Казахстан и сколько граждан Казахстана дунганской национальности остались в Кыргызстане, заместитель акима Жамбылской области ответил, что после тех событий около восьми тысяч человек перешли границу. «В течение недели все они возвратились. Никто из наших граждан не остался в Кыргызстане», - сказал заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев.