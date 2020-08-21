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1,5 тысячи семей получат помощь от Nur Otan в рамках акции «Дорога в школу» в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
21 Августа 2020, 13:42
1,5 тысячи семей получат помощь от Nur Otan в рамках акции «Дорога в школу» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 1,5 тысяч семей получат помощь от партийцев «Nur Otan» в рамках республиканской акции «Дорога в школу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы члены партии в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» оказывают помощь детям из социально уязвимой категории и многодетным семьям. Более полтора тысяч алматинских семей получат планшеты, рюкзаки с канцелярскими товарами, веб-камеры и многое другое.

Партийцы большую часть благотворительных денег потратили на закуп компьютерной техники для учеников — это планшеты, веб-камеры.

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Накануне член партии «Nur Otan» Аида Бекманова, генеральный директор ТОО «КазФерроСталь», вручила помощь малообеспеченным семьям из школы № 142, а также своим сотрудникам завода.

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«У меня четверо детей, мой младший сын в этом году идет в нулевой класс. Получается, мне необходимо покупать всем канцелярские товары, на которые уходят немалые деньги. Поэтому помощь партийцев — это большая помощь мне. Помимо канцелярских принадлежностей, моим детям подарили планшет. Хотелось бы сказать огромное спасибо партии «Nur Otan» за то, что не оставляете в беде, помогаете собрать детей в школу»,- рассказала работница завода Жанара Найзагараева.

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Аида Бекманова отметила, что оказать поддержку детям считает своим долгом.


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