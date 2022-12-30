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1,5 тысячи несертифицированных пиротехнических изделий изъяли в Астане

30 Декабря 2022, 07:24
1,5 тысячи несертифицированных пиротехнических изделий изъяли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские изъяли около 1,5 тысячи пиротехнических изделий, без сертификатов соответствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 25 декабря полицейские совместно с сотрудниками органов гражданской защиты ДЧС проводят рейды по нелегальным точка продажи пиротехники. С начала мероприятия изъято 1494 пиротехнических веществ и изделий с их применением, не имеющих сертификатов соответствия. К административной ответственности привлечено более 20 лиц, за незаконную реализацию пиротехнических изделий.

Так, в ходе однодневного рейда полицейскими выявлено 10 фактов нелегальной продажи. К примеру, во дворе дома по улице Туркестан была обнаружена автомашина, водитель которой нелегально реализовал пиротехнику. У 28-летнего астанчанина изъяли 417 штук пиротехнических изделий. За незаконную торговлю в отношении всех продавцов составлены административные протоколы по статье 196 КоАП РК.


Фото: polisia.kz

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