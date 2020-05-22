1,5 тысячи медработников получили надбавки за время карантина в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области 1,5 тысячи медработников получили надбавку к заработной плате в сумме 192 миллиона тенге за время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя отдела экономического планирования управления здравоохранения ЗКО Асылбека Каналиева, данные меры осуществляется по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Согласно приказа Министерства здравоохранения РК от 4 апреля 2020 года в регионе создана комиссия под председательством заместителя акима ЗКО Бибигуль Конысбаевой по организации финансовой поддержки сотрудников организаций здравоохранения, привлеченных к противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID – 19. В состав комиссии вошли представители партии «Nur Otan», профсоюза медработников, управления занятости и координации социальных программ, филиала Фонда социального медицинского страхования. За март-апрель надбавки получили 1 494 человек на сумму 192 млн тенге.

В области первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован 29 марта. Впоследствии, согласно приказа, установлена надбавка за фактически отработанное время бригадам инфекционной больницы, провизорного и карантинного стационаров, а также бригадам, транспортировавшим больных. Выплата за март по фактически отработанному времени на сумму 22,7 млн тенге распределена по 3 группам работников: к 1 группе риска определены 23 сотрудника, которым выплатили 2,2 млн тенге, ко 2 группе – 101 сотрудник, получившие в сумме 14,7 млн тенге, и к 3 группе – 91 сотрудник, которым выплатили в общей сложности 5,8 млн тенге.

За апрель начислено 167,2 млн тенге, в том числе 95 работникам первой группы на сумму 33,9 млн тенге, 298 работникам второй группы на сумму 58,5 млн тенге, 826 работникам третьей группы на сумму 74,8 млн тенге. Также за март дополнительно выплачено 2,5 млн тенге, в том числе 26 работникам второй группы – 866 тысяч тенге, 34 работникам третьей группе риска - 1,2 млн тенге.

«В начале июня будет рассматриваться вопрос выплаты надбавок за май», - сказал А. Каналиев.

Напомним, ранее в ЗКО 215 медработникам были выплачены надбавки на сумму 22,6 млн тенге.





Автор: Аида Галиева