1,5 тысячи грузовых вагонов приобретет Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по обновлению подвижного состава рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки отечественного вагоностроения внедрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения (до 10%) для операторов вагонов при кредитовании на приобретение отечественных вагонов. В рамках данной программы приобретено порядка 3,5 тыс. фитинговых платформ и свыше 2 тыс. грузовых вагонов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, в текущем году «КТЖ» планирует закупить 1,5 тыс. грузовых вагонов.

«В целях дальнейшего развития грузовых перевозок министерством предлагается законодательно внедрить инструмент поддержки виде субсидирования ставки вознаграждения при приобретении отечественных электровозов и тепловозов», - отметил министр.