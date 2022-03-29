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    09:53, 29 Март 2022 | GMT +6

    1,5 тысячи грузовых вагонов приобретет Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по обновлению подвижного состава рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях поддержки отечественного вагоностроения внедрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения (до 10%) для операторов вагонов при кредитовании на приобретение отечественных вагонов. В рамках данной программы приобретено порядка 3,5 тыс. фитинговых платформ и свыше 2 тыс. грузовых вагонов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, в текущем году «КТЖ» планирует закупить 1,5 тыс. грузовых вагонов.

    «В целях дальнейшего развития грузовых перевозок министерством предлагается законодательно внедрить инструмент поддержки виде субсидирования ставки вознаграждения при приобретении отечественных электровозов и тепловозов», - отметил министр.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Транспорт КТЖ МИИР РК Экономика
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