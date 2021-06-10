1,5 тысячи доз гашиша хотели реализовать наркодилеры среди молодежи в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 1,5 тысячи доз гашиша хотели реализовать наркодилеры среди сельской молодежи в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Очередную спецоперацию провели полицейские Восточно-Казахстанской области по пресечению наркотрафика. На этот раз были установлены двое мужчин, которые попытались ввезти в Жарминский район особо крупную партию растительных наркотических веществ. Наркодилеры, один из которых является жителем Жамбылской области, везли наркотики на автомобиле из южных регионов страны. Они надеялись реализовать их среди молодежи сельской местности, но это намерение было своевременно пресечено стражами правопорядка.

«Мероприятие по задержанию подозреваемых проведено в рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2021». В ходе обыска автомобиля у подозреваемых было изъято свыше восьми килограмм гашиша, что эквивалентно более 1,5 тысячам разовых доз. Сегодня противодействие наркопреступности является одной из приоритетных задач, определенных Министром внутренних дел, поэтому мы внимательно отслеживаем складывающуюся обстановку в данном направлении и обеспечиваем незамедлительное реагирование по пресечению подобных фактов», - отметил начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

Оба задержанных уже арестованы с санкции суда и по окончанию следствия, согласно статьи 297 УК РК, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

