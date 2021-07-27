1,5 тысячи детей вынуждены ездить в школы в другие населенные пункты в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в подвозе к школам нуждаются 1,5 тысячи детей из 158 населенных пунктов, в которых нет учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления образования, ежедневный подвоз осуществляется для 984 школьников, еженедельный – для 679 учащихся.
«Для организации подвоза учащихся имеются 124 единицы автотранспорта. В прошлом году автопарк организаций образования обновился на 42 единицы. В этом году взамен устаревшей техники приобретем еще 18 автобусов. Таким образом, 50% всего автопарка области будет обновлено», - отметили в управлении.
В Петропавловске подвоз к школе необходим школьникам микрорайона «Кирпичный». Они самостоятельно добирались до средней школы №12. Каждый день 60 учащихся преодолевали расстояние от дома до школы в четыре километра. В управлении образования сообщили, что в этом году для детей этого микрорайона приобрели микроавтобус, который будет доставлять их в школу.
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