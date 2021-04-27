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    15:39, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    1,5 млрд тенге задолжали алматинцы за комуслуги

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полтора миллиарда тенге задолжали алматинцы за коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По долгам – дебиторская и кредиторская задолженность у нас на контроле. У нас в основном должны за горячую воду и отопление. Наше население на сегодняшний день должно около 1,5 млрд тенге за горячую воду, отопление и электричество. Народ, в целом, платит исправно», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Айдар Беркимбаев.

    В текущем году управлением планируется строительство 170 км водопроводных и 140 км канализационных сетей по 17 микрорайонам (в том числе Курамыс, Жайлау, Таужолы, Колхозшы, Альмерек, Кемел, Алгабас, Боралдай, Шугыла, Акжар, Кайрат, Самгау (западная часть), Карасу, Шапагат, Теректи, Шанырак-1, Кокшокы), что позволит достичь плановых индикаторов по доступу к централизованному водоснабжению в 98,5% и водоотведению в 85,9%.

    В 2021 году планируется провести работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей протяженностью 20 км (9 км реконструкция, 11 км ремонт).

    В 2021 году за счет средств АО «АЖК» планируется реконструировать 270 км электрических сетей. Также, планируется строительство подстанций ПС «Туздыбастау» общей стоимостью 11,2 млрд тенге и завершение двух ПС «Алмагуль», ПС «Каскад».


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