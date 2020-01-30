1,5 млрд тенге на закуп масок и других защитных средств от вируса выделили в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1,5 млрд тенге выделили в РК на закуп медицинских масок и других защитных средств от вируса. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера глава Правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты, маски и нужные предметы. Подписано Постановление, дополнительно 1,5 млрд тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. в целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас есть все возможности – и средства, и деньги», - сказал Бердибек Сапарбаев в кулуарах Мажилиса.
Он также опроверг слухи о том, что в аптеках закончились маски.
«Это не так, у нас люди как делают - в панике начинают скупать, а этого делать не надо. Масок медицинских у нас в достатке. Если в каких-то аптеках их нет, вы нам скажите, и мы из запасов туда доставим», - заявил зампремьера.
Ранее о ситуации с медицинскими масками рассказал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. Он также заявлял о том, что недостатка в масках нет.фото: inbusiness.kz/ru
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