1,5 млрд тенге адресной социальной помощи получили жамбылцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, какую помощь получили жамбылцы в период карантина, рассказал на пресс-конференции в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отметим, что пресс-конференция на площадке службы региональных коммуникаций была посвящена теме реализации поручений Главы государства по противодействию коронавирусу, а также антикризисным мерам.

«Президент на заседаниях государственной комиссии постоянно уделяет особое внимание социальному потенциалу населения, - сказал Бердибек Сапарбаев.- В связи с этим на территории области оказывается комплексная помощь по социальной поддержке населения. В 2020 году по новой модели адресной социальной помощи (АСП) 9,5 тысячи семей (52,2 тысячи человек) выплачено 1,5 млрд тенге. Гарантированным социальным пакетом на 18,3 тысячи детей от одного года до шести лет, получающих АСП, выделено 1,2 млрд. тенге».

Глава региона отметил, что в связи с чрезвычайной ситуацией на счета малообеспеченного и социально уязвимого населения в размере не ниже 2 МРП в мае поступило 442 млн. на 79,4 тысячи человек - 100% оплачено. На сегодняшний день около 300 тысяч граждан, потерявших доход в условиях чрезвычайного положения, получат социальную выплату на сумму 12,7 млрд. тенге.

«Вы знаете, что Министерство труда вынесло решение о пересмотре заявок нуждающихся граждан, которые не смогли подать заявку на сумму 42 500 тенге, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Кроме того, в области конфискованные продукты питания и одежда распространяются на нуждающихся граждан. Стоимость розданных бесплатно более 620 тысяч товаров народного потребления, отправленных в детские дома, дома престарелых, дома юношества, интернаты, малообеспеченным семьям, составляет 484 млн».

В рамках акции «BizBirgemiz» филиалом партии «Nur Otan» и за счет спонсоров и пожертвований 72 тысячам жителей области оказана помощь на сумму 1,1 миллиарда тенге. Возмещение затрат за коммунальные услуги в условиях чрезвычайной ситуации получат не менее 119 тысяч жителей, резюмировал глава региона.