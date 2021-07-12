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    22:47, 11 Июль 2021 | GMT +6

    1,5 млн тенге разыграли среди вакцинированных от коронавируса в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 1,5 млн тенге разыграли среди вакцинированных от коронавируса в Павлодаре. Розыгрыш прошел в прямом эфире в Instagram-аккаунте предпринимателя Нургуль Айгожиной, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Семь тысяч павлодарцев, получивших вакцину от COVID-19, претендовали на два крупных выигрыша, предложенных Нургуль Айгожиной и ее друзьями. Счастливчики определились в прямом эфире в сети Instagram путем случайного подбора талона из лототрона.

    Обладателя первого купона, который достали из лототрона, не оказалось в Павлодаре. Это одно из главных условий розыгрыша – приехать лично в течение получаса с удостоверением личности и корешком от купона на розыгрыш.

    «Все должно быть прозрачно: как мы крутим лототрон, как достаем купоны и вручаем деньги победителям», - уверена Нургуль Айгожина.

    Двое других павлодарцев, чьи имена были названы устроителями лотереи, приехали очень быстро.
    Один миллион тенге вручили учителю физкультуры школы им. Музафара Алимбаева Елене Танковой, которая прошла вакцинацию 9 июля.
    По словам женщины, получив первый компонент вакцины «Спутника V», она испытала небольшое недомогание, но сейчас чувствует себя хорошо.
    «Я сразу не поверила такой удаче, думала, меня разыгрывают, – делится впечатлениями женщина. – На такси быстро приехала и получила приз наличными. Призываю всех пройти вакцинацию. Моя семья перенесла COVID-19, мы знаем, насколько коварно это заболевание».

    Еще 500 тысяч тенге Нурголь Айгожина вручила 34-летнему Марату Темирбаеву. Первый компонент «Спутника V» мужчина получил 8 июля.

    Эстафету Нургуль Айгожина передала своей коллеге Джамиле Ерназаровой, которая будет разыгрывать 1 млн тенге.

    «Я решила не оставаться в стороне и поддержать челлендж наших бизнесменов, – сказала Джамиля Ерназарова. – Новый конкурс пройдёт с 12 по 18 июля».

    Напомним, первым обладателем одного миллиона тенге, который разыграл среди вакцинированных павлодарцев ресторатор и шоумен Айдар Курумбаев, стала жительница областного центра Анастасия Гринченко.
    В пилотном розыгрыше волонтеры собрали четыре тысячи купонов.
    Условие для участников прежние – сделать прививку от коронавируса с 12 по 18 июля и заполнить купон.
    Победителя определят 18 июля в 19:00.

    Напомним, двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в столице.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Акимат Общество Павлодарская область
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