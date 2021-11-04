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1,5 млн тенге похитил аферист, представившись сотрудником банка
4 Ноября 2021 14:06
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1,5 млн тенге похитил аферист, представившись сотрудником банка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Неизвестный мужчина обратился к 29-летнему жителю города Атырау посредством WhatsApp, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то собирается оформить кредит. Мошенник, получив персональные данные потерпевшего, перевел с его банковского счета около 1,5 млн тенге.
Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ установили 33-летнего жителя Алматинской области. По факту проводится расследование по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса РК.
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