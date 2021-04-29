1,5 млн казахстанцев имеют негативную кредитную историю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У 1,5 млн казахстанцев, погасивших кредиты, имеется негативная кредитная история. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством был проведен экономический анализ. В стране действует два кредитных бюро. У них имеется информация о порядке 6,7 миллионов заемщиков, включая действующие, погашенные кредиты и просроченные кредиты. Из этого числа 1,5 млн граждан уже погасили кредиты, но по ним имеется негативная кредитная история, связанная с тем, что они допускали просрочки свыше 90 дней. В связи с этим, банки и микрофинансовые организации отказывают им в получении новых займов. Из указанного числа более 5 лет назад просроченные займы погасили 489 тысяч человек, а более 7 и 10 лет - 346 и 107 тысяч человек соответственно», - сказал на пленарном заседании Сената Нурлан Абдрахманов.

В агентстве отмечают, что сокращение срока кредитных историй с 10 до 5 лет даст больший экономически также социальный эффект.

«Дополнительно агентством был проведен правовой анализ, который показал, что согласно Гражданскому кодексу срок исковой давности не превышает 5 лет. В этой связи, поправка по сокращению срока хранения кредитной истории обеспечит корреспондирование и приведение в соответствие норм закона о кредитных историях с положениями Гражданского кодекса», - объяснил он.