1,5 млн доз вакцины против КВИ выпустит в апреле Карагандинский фармкомплекс

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца текущего месяца объем производства вакцины «Спутник V» Карагандинского фармацевтического комплекса достигнет 1,5 млн доз. Производство и поставка вакцины со стороны КФК осуществляется с опережением утвержденного графика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал фармкомплекса.

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) осуществил отгрузку первой крупной партии вакцины в количестве 600 тысяч доз. Также, до конца текущего месяца ожидается поставка еще 900 тысяч доз вакцины. Тем самым, объем производства вакцины на КФК в апреля месяце составит 1,5 млн доз.

«В целом, со дня получения регистрации на вакцины «Спутник V» на территории РК, Карагандинским фармацевтическим комплексом произведено и поставлено 958 тысяч доз вакцины собственного производства. Также, осуществлена поставка 52 тысяч доз вакцины «Спутник V» российского производства», - говорится в сообщении.

Производство и поставка вакцины со стороны КФК осуществляется с опережением утвержденного графика.

Помимо этого, сотрудниками КФК осуществляется дальнейшее сопровождение препарата – фармаконадзор, то есть, мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ откликов и жалоб пациентов.