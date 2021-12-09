1,5 миллиона тенге задолжал мужчина предпринимателю в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 1,5 миллиона тенге задолжал мужчина предпринимателю в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками миграционной службы отдела полиции Тарбагатайского района ВКО установлен 28-летний мужчина, который задолжал индивидуальному предпринимателю около 1,5 млн тенге.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из города Нур-Султана до города Шымкента.

9 декабря на железнодорожном вокзале столицы мужчину сняли с поезда. Взысканием долга теперь займутся судебные исполнители.

Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (статья 669 КРКобАП) и уголовная ответственность (статья 139 УК РК).