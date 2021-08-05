1,5 миллиона тенге среди вакцинированной молодежи разыграют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди молодежи, которые вакцинируются в Нур-Султане, разыграют 1,5 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

Столичный молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при поддержке городского управления по вопросам молодежной политики в преддверии международного дня молодежи, организовывает конкурс на лучший видео-challenge «Stop COVID-19».

Конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди студенческой молодежи посредством вакцинирования, а также поддержки творческого кластера среди студентов. Победитель конкурса получит 1 миллион тенге от «Благотворительного фонда имени Ідіріс Орынбасар», работающего под руководством депутата столичного маслихата Азамата Манасұлы. За 2 место - 300 тысяч тенге, за 3 место - 200 тысяч тенге. Также для участников конкурса предусмотрены поощрительные призы от популярных сетей фитнес-залов «Арена fitness», «Winox» и компании «Хлебный край».

Конкурс проводится с 5 августа по 5 октября текущего года. Участие в нем могут принять совершеннолетние студенты средних специальных (колледжи) и высших учебных заведений столицы.

«Условия весьма простые: всем желающим участникам необходимо отправить заявку на участие с 5 августа по 5 сентября через Google Forms в шапке профиля Instagram @astana_jastary. Затем, участнику нужно вакцинироваться в период с 5 августа по 5 октября, в любом пункте вакцинации в г. Нур-Султан. Далее, необходимо снять креативный видео-challenge с пункта вакцинации и распространить его среди наибольшего количества молодежи в Instagram и Tik tok. Обязательно указать под публикациями хэштеги: #stopCovid #молодежьзавакцинацию #nsjastary #astanajastary и один собственно придуманный хэштег для отслеживания количества привлеченных участников в свой индивидуальный челлендж. В завершении конкурса, авторы роликов (1,2,3 место) с наибольшим количеством последователей получат денежный приз.

С подробными условиями можно ознакомиться в Положении конкурса на страницах в Instagram: @astana_jastary и @ns_jastary, либо обратиться по номеру WhatsApp +77471909693», - сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.