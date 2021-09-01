+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане

1 Сентября 2021 17:03
Поделиться:
1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Среди молодых людей, прошедших вакцинацию в Нур-Султане, разыграют 1,5 миллиона тенге. Столичный молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при поддержке городского управления по вопросам молодежной политики в преддверии международного дня молодежи, организовывает конкурс на лучший видео-challenge «Stop COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября
Массовые мероприятия проводили в столице, несмотря на запрет Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане Участок улицы Пушкина частично перекроют в столице

Конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди молодежи и стимулирования к прохождению вакцинации, а также поддержки творческого кластера среди студентов.

Победитель конкурса получит 1 миллион тенге от «Благотворительного фонда имени Ідіріс Орынбасар», работающего под руководством депутата столичного маслихата Азамата Манасұлы. Обладатель второго места получит 300 тысяч тенге, третьего - 200 тысяч тенге. Также для участников конкурса предусмотрены поощрительные призы от популярных сетей фитнес-залов «Арена fitness», «Winox» и компании «Хлебный край».

Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние студенты средних специальных (колледжи) и высших учебных заведений столицы.

Всем желающим участникам необходимо отправить заявку на участие через Google Forms в шапке профиля Instagram @astana_jastary. Затем, участнику нужно вакцинироваться в период с 5 августа по 5 октября, в любом пункте вакцинации в городе Нур-Султане.

Далее, необходимо снять креативный видео-challenge с пункта вакцинации и распространить его среди наибольшего количества молодежи в Instagram и Tik tok. Обязательно указать под публикациями хэштеги: #stopCovid #молодежьзавакцинацию #nsjastary #astanajastary и один собственно придуманный хэштег для отслеживания количества привлеченных участников в свой индивидуальный челлендж.

В завершении конкурса, авторы роликов (1,2,3 место) с наибольшим количеством последователей получат денежный приз.

С подробными условиями можно ознакомиться в Положении конкурса на страницах в Instagram: @astana_jastary и @ns_jastary, либо обратиться по номеру WhatsApp +77471909693.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Молодежь   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября
Массовые мероприятия проводили в столице, несмотря на запрет
Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане
Участок улицы Пушкина частично перекроют в столице
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
3 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
4 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
5 Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
6 Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Читайте также
На треть снизилась за неделю заболеваемость COVID-19 в СКО
40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив