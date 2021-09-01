1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Среди молодых людей, прошедших вакцинацию в Нур-Султане, разыграют 1,5 миллиона тенге. Столичный молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при поддержке городского управления по вопросам молодежной политики в преддверии международного дня молодежи, организовывает конкурс на лучший видео-challenge «Stop COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди молодежи и стимулирования к прохождению вакцинации, а также поддержки творческого кластера среди студентов.

Победитель конкурса получит 1 миллион тенге от «Благотворительного фонда имени Ідіріс Орынбасар», работающего под руководством депутата столичного маслихата Азамата Манасұлы. Обладатель второго места получит 300 тысяч тенге, третьего - 200 тысяч тенге. Также для участников конкурса предусмотрены поощрительные призы от популярных сетей фитнес-залов «Арена fitness», «Winox» и компании «Хлебный край».

Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние студенты средних специальных (колледжи) и высших учебных заведений столицы.

Всем желающим участникам необходимо отправить заявку на участие через Google Forms в шапке профиля Instagram @astana_jastary. Затем, участнику нужно вакцинироваться в период с 5 августа по 5 октября, в любом пункте вакцинации в городе Нур-Султане.

Далее, необходимо снять креативный видео-challenge с пункта вакцинации и распространить его среди наибольшего количества молодежи в Instagram и Tik tok. Обязательно указать под публикациями хэштеги: #stopCovid #молодежьзавакцинацию #nsjastary #astanajastary и один собственно придуманный хэштег для отслеживания количества привлеченных участников в свой индивидуальный челлендж.

В завершении конкурса, авторы роликов (1,2,3 место) с наибольшим количеством последователей получат денежный приз.

С подробными условиями можно ознакомиться в Положении конкурса на страницах в Instagram: @astana_jastary и @ns_jastary, либо обратиться по номеру WhatsApp +77471909693.