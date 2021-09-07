1,5-годовалый ребенок закрылся в квартире в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям за один день провели две спасательные операции, которые сложно назвать рядовыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, днем в кризисный центр поступило сообщение о 1,5-годовалом ребенке, запертом в квартире. Оказалось, что мама вышла буквально на минуту, малыш же умудрился запереть дверь изнутри.

В эти же сутки, но уже в три часа ночи, помощи попросил 20-летний студент. Юношу нужно было избавить от печатки на пальце, в полость которой он поместил косточку от плодового дерева. По его словам, для лучшей фиксации. Палец опух, кровоточил, сильно болел.

«Операция заняла 12 минут, но большая часть времени ушла на её подготовку. Чтобы не повредить палец, под печатку заложили металлическую пластинку, после осторожно срезали её с помощью болтореза», - рассказал руководитель спасательного подразделения Виктор Держанский.

Он отметил, что раньше такие случаи были единичными, но в этом году их стало заметно больше. С начала года спасатели выезжали на такие вызовы шесть раз.