1/5 часть всех вакцинировавшихся против COVID-19 в стране приходится на Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня о первых промежуточных результатах вакцинации препаратом QazVac в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района Управления общественного здоровья Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 29 апреля в стране вакцинированы 1 092 757 человек. Казахстанской вакциной привились 2016 алматинцев.

Напомним, что прививать QazVac начали с 26 апреля.

Вакцинация QazVac производится в два этапа с интервалом в 21 день. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. Стоит отметить, что отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Разработчики заявили о её полной безопасности.

Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником – проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания. После вакцинации привитый должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.

По словам Фариды Агибаевой, 28 апреля вакцинировались 8 468 человек, из них выбрали отечественную вакцину 316 человек. Всего по городу Алматы за период с 1 февраля по 28 апреля вакцинированы — 202 574 человека. В том числе 16 820 педагогов, 23 061 медработник, 16 787 сотрудников правоохранительных органов, полицейских, среди остальных категорий - лица с хроническими заболеваниями и прикрепленное население.

«На сегодняшний день в городе функционируют 211 пунктов, в которых задействованы 402 прививочные бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад. В прививочных пунктах медикам помогают волонтеры из медицинских вузов и колледжей. В настоящее время задействованы 364 обучающихся интернов и резидентов. Всего обучены 975 человек (611 в резерве)», - сообщила представитель Управления общественного здоровья.

«Приоритетно нужно прививаться тем, кто не встречался с инфекцией, но и переболевшие коронавирусом тоже должны приходить на вакцинацию. Необходимо помнить, что полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня иммунизации населения путем прохождения вакцинации. Пока население массово не вакцинируется, пандемию не победить», - считает Фарида Агибаева.

Представитель УОЗ Алматы напомнила, что 25 апреля мегаполис получил 6000 доз отечественной вакцины QazVac (первый и второй компонент). Восьмым траншем – поступило 57 895 доз «Спутник V». Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 75 411 доз, в том числе QazVac – 984 дозы.

В ходе онлайн-брифинга Фарида Агибаева сообщила, что на сегодняшний день в 6 мечетях Алматы развернуты прививочные пункты. Уже сегодня сделать прививку от коронавируса можно в мечети «Калкаман» (Наурызбайский район, ул. Аспандиярова, 84), «Нур» (Наурызбайский район, ул. Даулеткерея, 118) открыты и функционируют пункты вакцинации для прихожан.

К пятнице 30 апреля прививочные пункты откроют на территории мечетей «Музаммиль» (Ауэзовский район, ул. Яссауи, 90), «Аль-Мадина» (Жетысуский район, ул. Федорова, 12), «Абдулла» (Турксибский район, ул. Баймагамбетова, 183а), «Центральной мечети Алматы» (Медеуский район, ул. Пушкина, 16.

Необходимо отметить, что пункт вакцинации «Центральной мечети Алматы» является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений (пятничные молитвы и др.). Кроме того, привиться можно в Вознесенском Кафедральном соборе (Медеуский район, ул. Гоголя, 40) и Храме Христа Спасителя (Алатауский район, проспект Райымбека, 493), они работают по воскресеньям.