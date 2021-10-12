08:01, 12 Октябрь 2021 | GMT +6
1 499 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 271,
в городе Алматы – 238,
в городе Шымкент – 37,
в Акмолинской области – 110,
в Актюбинской области – 28,
в Алматинской области – 112,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 95,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 157,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 13,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 155,
в СКО – 122,
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.