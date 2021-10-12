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    08:01, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    1 499 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султан – 271,

    в городе Алматы – 238,

    в городе Шымкент – 37,

    в Акмолинской области – 110,

    в Актюбинской области – 28,

    в Алматинской области – 112,

    в Атырауской области – 13,

    в ВКО – 95,

    в Жамбылской области – 11,

    в ЗКО – 18,

    в Карагандинской области – 157,

    в Костанайской области – 97,

    в Кызылординской области – 13,

    в Мангистауской области – 3,

    в Павлодарской области – 155,

    в СКО – 122,

    в Туркестанской области – 19.

    Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.


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