1 499 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султан – 271,

в городе Алматы – 238,

в городе Шымкент – 37,

в Акмолинской области – 110,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 112,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 157,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 155,

в СКО – 122,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.