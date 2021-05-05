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    10:06, 05 Май 2021 | GMT +6

    1 486 543 человек провакцинировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 мая 1 486 543 человек провакцинировано от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Наибольшее число вакцинированных зарегистрировано в Алматы - 234 516, затем идет Алматинская область - 168 234, на третьем месте - Туркестанская область - 138 186.

    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
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