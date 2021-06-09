1,48 млрд тенге заплатил фонд медстрахования за реабилитацию жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 4 месяца 2021 года в медорганизациях Карагандинской области более 8 200 жителей региона прошли реабилитационное лечение. На оплату этой помощи фонд медицинского страхования направил 1,48 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти средства получили реабилитационные центры, санатории, поликлиники, где пациенты проходили реабилитацию второго и третьего этапа.

Всего на медреабилитацию на 2021 год в Карагандинской области выделено 4 085 717 000 тенге, из них на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции – 307,3 млн тенге.

В Карагандинской области пройти реабилитацию после операций или заболеваний можно в 12 центрах. На амбулаторном уровне эту помощь оказывают 14 поликлиник региона.

Кому показана медицинская реабилитация

Получить медицинскую реабилитацию пациент может в нескольких случаях:

- при лечении основного или хронического заболевания;

- после острых состояний;

- после хирургических вмешательств;

- после травм;

- при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.

Куда обращаться, чтобы пройти реабилитацию впервые

Как и для получения любого вида медпомощи, для прохождения медреабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления.

Лечащий врач направит на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов. Они изучат состояние обратившегося, анамнез заболевания, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, сформируют первичный реабилитационный диагноз, определят план восстановления, длительность курса и т. д.

После чего будет определена форма лечения: курс реабилитации в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях, на дому и в санаторно-курортных организациях. При этом пациент оформляется в стационар через портал «Бюро госпитализации».

Противопоказания для медреабилитации:

- обильные кровотечения;

- фебрильная или субфебрильная температура;

- острые инфекционные заболевания;

- острый остеомиелит;

- тромбоз глубоких вен;

- сердечная недостаточность;

- эпилепсия в период приступов;

- наличие в анамнезе злокачественных новообразований, туберкулеза, сахарного диабета, тиреотоксикоза, функциональной недостаточности печени, поджелудочной железы III степени, психических заболеваний с десоциализацией личности, с расстройством эмоций и поведения, гнойных и заразных болезней кожи, анемии 2–3-й степени, дистрофии 3-й степени;

- отсутствие реабилитационного потенциала.