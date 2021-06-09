1,48 млрд тенге заплатил фонд медстрахования за реабилитацию жителей Карагандинской области
Эти средства получили реабилитационные центры, санатории, поликлиники, где пациенты проходили реабилитацию второго и третьего этапа.
Всего на медреабилитацию на 2021 год в Карагандинской области выделено 4 085 717 000 тенге, из них на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции – 307,3 млн тенге.
В Карагандинской области пройти реабилитацию после операций или заболеваний можно в 12 центрах. На амбулаторном уровне эту помощь оказывают 14 поликлиник региона.
Кому показана медицинская реабилитация
Получить медицинскую реабилитацию пациент может в нескольких случаях:
- при лечении основного или хронического заболевания;
- после острых состояний;
- после хирургических вмешательств;
- после травм;
- при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.
Куда обращаться, чтобы пройти реабилитацию впервые
Как и для получения любого вида медпомощи, для прохождения медреабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления.
Лечащий врач направит на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов. Они изучат состояние обратившегося, анамнез заболевания, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, сформируют первичный реабилитационный диагноз, определят план восстановления, длительность курса и т. д.
После чего будет определена форма лечения: курс реабилитации в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях, на дому и в санаторно-курортных организациях. При этом пациент оформляется в стационар через портал «Бюро госпитализации».
Противопоказания для медреабилитации:
- обильные кровотечения;
- фебрильная или субфебрильная температура;
- острые инфекционные заболевания;
- острый остеомиелит;
- тромбоз глубоких вен;
- сердечная недостаточность;
- эпилепсия в период приступов;
- наличие в анамнезе злокачественных новообразований, туберкулеза, сахарного диабета, тиреотоксикоза, функциональной недостаточности печени, поджелудочной железы III степени, психических заболеваний с десоциализацией личности, с расстройством эмоций и поведения, гнойных и заразных болезней кожи, анемии 2–3-й степени, дистрофии 3-й степени;
- отсутствие реабилитационного потенциала.