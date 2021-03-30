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    08:02, 30 Март 2021 | GMT +6

    1 445 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 204

    город Алматы - 545

    город Шымкент - 13

    Акмолинская область - 45

    Актюбинская область - 73

    Алматинская область - 177

    Атырауская область - 63

    Восточно-Казахстанская область - 22

    Жамбылская область - 25

    Западно-Казахстанская область - 76

    Карагандинская область - 92

    Костанайская область - 38

    Кызылординская область - 9

    Мангыстауская область - 0

    Павлодарская область - 30

    Северо-Казахстанская область - 25

    Туркестанская область - 8


    Всего в стране выявлено 243 318 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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