1 445 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 204

город Алматы - 545

город Шымкент - 13

Акмолинская область - 45

Актюбинская область - 73

Алматинская область - 177

Атырауская область - 63

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 25

Западно-Казахстанская область - 76

Карагандинская область - 92

Костанайская область - 38

Кызылординская область - 9

Мангыстауская область - 0

Павлодарская область - 30

Северо-Казахстанская область - 25

Туркестанская область - 8





Всего в стране выявлено 243 318 заболевших.