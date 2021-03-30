08:02, 30 Март 2021 | GMT +6
1 445 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 204
город Алматы - 545
город Шымкент - 13
Акмолинская область - 45
Актюбинская область - 73
Алматинская область - 177
Атырауская область - 63
Восточно-Казахстанская область - 22
Жамбылская область - 25
Западно-Казахстанская область - 76
Карагандинская область - 92
Костанайская область - 38
Кызылординская область - 9
Мангыстауская область - 0
Павлодарская область - 30
Северо-Казахстанская область - 25
Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлено 243 318 заболевших.