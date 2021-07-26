1 444 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 83 084 человека. 1 444 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них в стационарах находится – 23 868 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 216 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 444 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 304 пациента,

на аппарате ИВЛ – 183 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.