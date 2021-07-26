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1 444 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
26 Июля 2021 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 83 084 человека. 1 444 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них в стационарах находится – 23 868 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 216 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 1 444 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 304 пациента,
на аппарате ИВЛ – 183 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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