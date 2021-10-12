1 435 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 25,

в городе Алматы - 280,

в городе Шымкенте - 17,

в Акмолинской области - 72,

в Актюбинской области - 120,

в Алматинской области - 79,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 172,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 171,

в Костанайской области - 20,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 213,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 105.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 848 891 человек.