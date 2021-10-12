08:16, 12 Октябрь 2021 | GMT +6
1 435 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 25,
в городе Алматы - 280,
в городе Шымкенте - 17,
в Акмолинской области - 72,
в Актюбинской области - 120,
в Алматинской области - 79,
в Атырауской области - 51,
в ВКО - 172,
в Жамбылской области - 15,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 171,
в Костанайской области - 20,
в Кызылординской области – 39,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 213,
в СКО - 30,
в Туркестанской области - 105.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 848 891 человек.