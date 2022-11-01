1,4 трлн тенге планируют инвестировать в развитие Улытауской области

1 Ноября 2022, 12:57

1 Ноября 2022, 12:57

1,4 трлн тенге планируют инвестировать в развитие Улытауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработали проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства, данного в рамках рабочей поездки в Улытаускую область, Министерство национальной экономики совместно с акиматом региона разработало проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы. Как объяснил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, проект Комплексного плана состоит из 9 направлений и 126 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам.

«Общий объем инвестиций на 2022-2026 годы составляет 1,4 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 124,8 млрд тенге или 9,2%, инвестиции субъектов малого бизнеса – 3,4%, а также частные инвестиции – 1,2 трлн тенге или 87,4%. Учитывая, что область является сырьевой, проект Комплексного плана содержит ряд мероприятий по развитию промышленности. Для расширения минерально-сырьевой базы предусматривается увеличение добычи жильного кварца до 17,4 тысяч кубометров в год, проведение геологоразведочных работ на 9 месторождениях и горных работ горизонта», - сообщил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он проинформировал, что планируется принять меры по индустриально-инновационному развитию региона путем строительства 9 производственных заводов и комплексов гидрометаллургической переработки, выпуску промышленного реагента, а также модернизации месторождении.

«В сфере развития МСБ ожидается строительство оптово-распределительного центра в Жезказгане, строительство трех гостиниц и дома отдыха. Особое внимание уделяется развитию АПК. В рамках Комплексного плана планируется реализация 11 инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. Ожидается производство кормов и добавок, что позволит наладить кормовую базу региона», - объяснил он.

По словам министра, реализованные проекты увеличат поголовье скота в среднем на 40% и сократят дефицит сельхозпродукции в регионе.

«В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры планируется строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300 км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения, а также модернизируют тепловую станцию и построят ТЭЦ-2 в городе Жезказган. Для решения жилищных проблем проведут реновацию жилищного фонда Жезказгана, которая затронет около 137 домов или 1058 квартир», - сказал глава ведомства.

По словам спикера, в рамках транспортной инфраструктуры реконструируют здания железнодорожного вокзала и аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы. Предполагается открытие новых направлений авиасообщений в другие города, а также планируется строительство, реконструкция и ремонт около 400 км местных автодорог. В рамках реализации мер к 2026 году прогнозируется рост объема промышленности на 40,8%, в том числе рост объема обрабатывающей промышленности на 35%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,7 раз, а выпуск продукции субъектами МСБ – в 2,5 раза.

«Реализация Комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. В настоящее время проект Комплексного плана согласован со всеми заинтересованными госорганами», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что Комплексный план социально-экономического развития Улытауской области одобрили в Правительстве.