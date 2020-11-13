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1,4 триллиона тенге составил объем промышленной продукции в ЗКО

13 Ноября 2020 17:51
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1,4 триллиона тенге составил объем промышленной продукции в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области объем промышленной продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 5,2% и составил 1,4 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По сравнению с прошлым годом объем промышленной продукции вырос на 5,2% и составил 1,4 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности отмечается небольшое снижение, это обусловлено снижением экспорта в РФ из-за пандемии. До конца года будут введены новые проекты в обрабатывающей промышленности, в том числе, новый цех по сбору мебели, по производству трансформаторов и переработке шкур», – сказал аким области Гали Искалиев.

Как отметил Глава государства в своем Послании, западные регионы Казахстана должны развивать газохимию. По оценкам экспертов, при текущем уровне добычи, объем запаса газа в регионе имеется более чем на 60 лет. И в условиях прогнозируемого падения спроса на нефть Западно-Казахстанской области необходим проект по глубокой переработке газа. В настоящее время обсуждаются с Министерством энергетики возможные проекты по газохимии.

Также увеличен объем валовой продукции сельского хозяйства, который вырос на 1,6% и составил 167,7 миллиарда тенге. Как отмечено в Послании Главы государства, без развития сельского хозяйства невозможно построить конкурентоспособную экономику. В регионе ведется системная работа по неиспользуемым землям сельскохозяйственного значения.

«За последние два года выявлено 909,8 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых возвращено в государственную собственность 113 тысяч гектаров», – отметил аким области.

Производительность труда в сельскохозяйственной отрасли за второй квартал текущего года выросла в 1,7 раза и достигла 720 тысяч тенге. А объем инвестиций вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.


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#Западно-Казахстанская область   #Экономика  
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Автор:

Аида Галиева

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