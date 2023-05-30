1,4 млрд тенге инвестиций направили на аквакультуру в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Государственная поддержка рыбной отрасли приносит свои плоды – увеличение объемов субсидирования в Жамбылской области привело к значительному росту производства товарной рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры в 2022 году из местного бюджета было выделено 78,2 млн тенге, в 2023 году - 281 млн тенге. В рыбной отрасли в регионе реализуется 21 инвестиционный проект на общую сумму 1,4 млрд тенге.

«В соответствии с региональной программой развития рыбного хозяйства Жамбылской области план по производству товарной рыбы на 2022 год составлял 464,3 тонны и был выполнен с избытком, - рассказал руководитель облуправления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев. - Произведено в прошлом году 483 тонны продукции, в том числе 436 тонн форели и 47 тонн карповых. План на 2023 год составил более 660 тонн товарной рыбы».

По словам руководителя ведомства, количество желающих заняться рыбным хозяйством в жамбылском регионе растет с каждым годом.

Активно осваивается прудовое рыбное хозяйство - разведение форели и карповых, а для этого необходимо 4,7 млн мальков, в том числе 1,9 млн мальков форели, 2,8 млн - карповых. Мальков поставляют региональные крестьянские хозяйства «Сандель», «Арнур», «Алтын булақ», а также рыбоводные хозяйства в Шардаре и Капшагае.

По программе развития рыбного хозяйства, в 2024 году в регионе планируется произвести 1 375,9 тонны товарной рыбы, а в 2025 году - 3 тысячи тонн.

Накануне на территории рыбоводческого хозяйства «Nomad» Рыскуловского района состоялся семинар-совещание по развитию рыбной отрасли, в ходе которого аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что рыбная отрасль является одним из динамично развивающихся секторов

«На государственном уровне предусмотрена поддержка рыбной отрасли. К примеру, в этом году в три раза увеличен объем субсидирования. И мы готовы каждый год увеличивать эту сумму. Развитие рыбного хозяйства в нашем регионе имеет большие перспективы. Водоемы также можно превратить в туристические объекты, что позволит развивать как рыбное хозяйство, так и туристическую сферу», - отметил глава региона.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Три четверти водоемов пригодно к рыбохозяйственной деятельности. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тысячи га.

Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.

Имеющиеся в регионе два рыбных завода - Мынаральский рыбный завод в Мойынкумском районе и Меркенский рыбный завод в Меркенском районе - способны переработать до 1 500 тонн рыбы в год.