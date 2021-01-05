1,4 млн казахстанцев охвачено мерами содействия занятости населения в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии COVID-19 мерами содействия занятости населения охвачено порядка 1,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Введение карантинных мер в стране, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в значительной степени повлияло на рынок труда. В этой связи, Правительством РК принят ряд мер для обеспечения занятости населения. Во-первых, проведена работа по вовлечению безработного населения, в том числе сокращаемых работников в меры содействия занятости – трудовое посредничество, краткосрочное обучение, содействие в предпринимательстве, направление на субсидируемые рабочие места в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». В этом году в состав участников программы включены 621 тысяча человек. Во-вторых, в целях реализации антикризисных мер по обеспечению занятости населения реализуется Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы», – сообщается в релизе.

Отмечается, что основными целями Дорожной карты является обеспечение занятости, недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов, а также создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов. Для достижения данных целей в рамках Дорожной карты реализованы инфраструктурные проекты по таким видам работ и объектов, как строительство, капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов – объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, оказания услуг населению, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также благоустройство населенных пунктов.

Таким образом, в рамках реализации данных проектов по Дорожной карте создано 237 тысяч новых рабочих мест, из них более 50% заполнено путем трудового посредничества центров занятости населения.

Проведена работа по вовлечению населения, в том числе в меры содействия занятости в рамках других государственных программ – Дорожная карта бизнеса, Программа индустриально-инновационного развития, Программа развития регионов, Программа развития агропромышленного комплекса, Программа «Цифровой Казахстан», Программа «Нурлы жол», Программа «Нурлы жер», Программа развития туристской отрасли и другие.

В рамках всех указанных программ в текущем году создано 546 тысяч рабочих мест. Таким образом, мерами содействия занятости населения охвачено порядка 1,4 млн человек.

Правительством РК будет продолжена работа по трудоустройству граждан, в том числе оставшихся без работы, в рамках вышеуказанных мер с учетом разработанных антикризисных мер по стабилизации ситуации на рынке труда.