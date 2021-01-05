Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

1,4 млн казахстанцев охвачено мерами содействия занятости населения в условиях пандемии

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
5 Января 2021, 18:39
1,4 млн казахстанцев охвачено мерами содействия занятости населения в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии COVID-19 мерами содействия занятости населения охвачено порядка 1,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Введение карантинных мер в стране, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в значительной степени повлияло на рынок труда. В этой связи, Правительством РК принят ряд мер для обеспечения занятости населения. Во-первых, проведена работа по вовлечению безработного населения, в том числе сокращаемых работников в меры содействия занятости – трудовое посредничество, краткосрочное обучение, содействие в предпринимательстве, направление на субсидируемые рабочие места в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». В этом году в состав участников программы включены 621 тысяча человек. Во-вторых, в целях реализации антикризисных мер по обеспечению занятости населения реализуется Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы», – сообщается в релизе.

Отмечается, что основными целями Дорожной карты является обеспечение занятости, недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов, а также создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов. Для достижения данных целей в рамках Дорожной карты реализованы инфраструктурные проекты по таким видам работ и объектов, как строительство, капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов – объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, оказания услуг населению, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также благоустройство населенных пунктов.

Таким образом, в рамках реализации данных проектов по Дорожной карте создано 237 тысяч новых рабочих мест, из них более 50% заполнено путем трудового посредничества центров занятости населения.

Проведена работа по вовлечению населения, в том числе в меры содействия занятости в рамках других государственных программ – Дорожная карта бизнеса, Программа индустриально-инновационного развития, Программа развития регионов, Программа развития агропромышленного комплекса, Программа «Цифровой Казахстан», Программа «Нурлы жол», Программа «Нурлы жер», Программа развития туристской отрасли и другие.

В рамках всех указанных программ в текущем году создано 546 тысяч рабочих мест. Таким образом, мерами содействия занятости населения охвачено порядка 1,4 млн человек.

Правительством РК будет продолжена работа по трудоустройству граждан, в том числе оставшихся без работы, в рамках вышеуказанных мер с учетом разработанных антикризисных мер по стабилизации ситуации на рынке труда.


Минтруда РК   Экономика   Занятость   Общество   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной