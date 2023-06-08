Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

1,4 млн казахстанца отдохнули с начала года за границей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 20:14
1,4 млн казахстанца отдохнули с начала года за границей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2023 года за рубеж выехало 1,4 млн туристов из Казахстана. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2022 года – 845,2 тысячи выездов). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Казахстан местом для туризма выбрали 1,1 млн человек. Это количество также выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года в 3,9 раза (январь-март 2022 года – 293,2 тысячи человек). Внутри страны за три месяца этого года отдохнули 1,3 млн человек (в 2022 году – 1,1 млн человек). Количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92 единицы. Количество обслуженных посетителей составило 1,5 млн человек. Курортные зоны посетили более 703 тысяч человек.

Объем услуг, оказанных местами размещения за три месяца составил 43,1 млрд тг, что также на 64,8% больше аналогичного периода прошлого года.

В Казахстане имеется 25 мест с рейтингом 5 звезд, где за первый квартал принято 173 тысячи человек.


Туризм   Статистика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау