1,4 миллиарда тенге в качестве АСП получили павлодарцы в 2019 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В начале этого года поменялись критерии оказания адресной социальной помощи. В следующем году формат изменится снова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Но пока до конца 2019 года АСП рассчитывается по следующему принципу: если доход у семьи не превышает 70 процентов прожиточного минимума, то на каждого ребенка предусматривается выплата в размере 20 789 тенге, а для взрослых выплачивается разница между доходом и критерием оказания помощи.

«В этом году, по данным на первое декабря, АСП получили 3489 семей, или 14660 человек на сумму 1,4 миллиарда тенге», - рассказала заместитель руководителя отдела занятости и соцпрограмм Лариса Кузьменкова.

Из числа получателей АСП 998 - многодетные семьи. То есть практически каждая третья обратившаяся семья из числа многодетных.

Представитель ведомства также напомнила, что гражданам из категории малоимущих в течение года оказывается и ряд других мер социальной помощи и поддержки, среди которых есть и новые: установка цифровых телевизионных приставок и выдача жилищных сертификатов.

В следующем году АСП будет назначаться ежеквартально. И по истечении срока документы будут обновляться. Но получателям не стоит опасаться сбоев в работе системы из-за обновления механизма распределения выплат.

«В апреле, вы знаете, были трудности: мы только людей принимали, и сама система была новая. Сейчас ее работа отлажена, со всеми госорганами она интегрирована. В январе, конечно, будет много обращений от населения, но мы к этому готовы, - продолжает Лариса Кузьменкова. - Сейчас не нужно собирать кучу документов, чтобы подать заявление на получение АСП, достаточно прийти в центр занятости с одним удостоверением личности. Остальные данные имеются в информационной системе Е-halyk: и доходы, и состав семьи. Программа сама делает расчет, положена ли соцпомощь обратившимся. Также проводится проверка участковой комиссией по поводу материального положения семьи».

Сложность есть только в получении информации по поводу задолженности по алиментам.

«Если у заявителя были уже эти документы, то они предоставляли копию - это ускоряло процесс. Если люди не предоставляли их, центр занятости делал запрос, но это дольше», - сообщила представитель ведомства.

Также она подчеркнула, что для трудоспособных членов семьи из числа малоимущих предусмотрены активные меры содействия занятости. Ведь АСП для такой категории людей нужно рассматривать лишь как временную поддержку.