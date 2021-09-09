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    08:53, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1 390 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 84 262 человек. 1 390 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 84 262 человек (–76 339 + и 7 923 КВИ-), из них в стационарах находится – 17 749 пациент, на амбулаторном уровне – 66 513 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 1 390 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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