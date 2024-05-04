21:26, 03 Май 2024 | GMT +6
1 360 литров нелегальной алкогольной продукции выявлено в Костанае
Департаментом государственных доходов по Костанайской области установлен и пресечен оборот подакцизной продукции в количестве 7 бочек объемом 200 литров и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 литров. Стоимость нелегальной продукции составила более 2,7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform
Сообщается, что алкоголь предназначался для розничной торговли.
— По данному факту составлен административный материал по статье 463 КРКобАП, протокол об административном производстве направлен в суд, — сообщили в ДГД Костанайской области.