1 360 литров нелегальной алкогольной продукции выявлено в Костанае

Департаментом государственных доходов по Костанайской области установлен и пресечен оборот подакцизной продукции в количестве 7 бочек объемом 200 литров и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 литров. Стоимость нелегальной продукции составила более 2,7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform