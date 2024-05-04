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    21:26, 03 Май 2024 | GMT +6

    1 360 литров нелегальной алкогольной продукции выявлено в Костанае

    алкоголь
    Фото: ДГД Костанайской области

    Департаментом государственных доходов по Костанайской области установлен и пресечен оборот подакцизной продукции в количестве 7 бочек объемом 200 литров и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 литров. Стоимость  нелегальной продукции составила более 2,7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform

    Сообщается, что алкоголь предназначался для розничной торговли.

    — По данному факту составлен административный материал по статье 463 КРКобАП, протокол об административном производстве направлен в суд, — сообщили в ДГД Костанайской области.

    алкоголь
    Фото: ДГД Костанайской области

     

    Теги:
    Незаконная торговля КГД Алкоголь Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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