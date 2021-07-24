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1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
24 Июля 2021 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 325 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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На 24 июля лечение от КВИ продолжают получать 75 005 человек (73 091 КВИ+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах находится – 21 681 пациентов, на амбулаторном уровне – 53 324 пациентов.Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 325 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 287 пациента, на аппарате ИВЛ – 175 пациентов.
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