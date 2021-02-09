1 315 медиков провакцинированы от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы провакционированы от коронавируса 1 315 медиков. Об этом рассказала врач-эпидемиолог управления общественного здоровья города Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, озвученным в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций, для города Алматы для вакцинации медицинских сотрудников «СК-Фармация» поставлено 1 750 доз.

В первую очередь вакцинация проводится медицинским сотрудникам инфекционных стационаров, сотрудникам приемного покоя многопрофильных стационаров, отделений реанимации, сотрудникам скорой медицинской помощи, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также для сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

«Всего для медицинских работников для первого этапа получено 1 750 доз вакцины, соответственно для второго этапа ожидается поставка 1 750 доз. Вакцина проводится в 2 этапа. Вначале первым компонентом в дозе 0,5 мл, затем, через 21 день, вторым компонентомтакже в дозе 0,5 мл. Таким образом, первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает», - отметила Эльвира Ибрагимова.

Так, на 8 февраля вакцинацией первого компонента охвачены 1 315 медицинских сотрудников. Зарегистрировано 59 медотводов, и 2 человека отказались от вакцинации.

С 21 февраля 2021 года продолжится вакцинация сотрудников вторым компонентом (ревакцинация тех, кто уже получил ее на первом этапе).

Для проведения вакцинации в каждом районе были подготовлены прививочные кабинеты и прививочные бригады. Иммунизация проводится в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением «холодовой цепи». Дополнительно контролирующими органами отслеживаются процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



