08:01, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6
1 312 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 312 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.Всего в стране подтверждено 943 105 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 140,
в городе Алматы – 166,
в городе Шымкенте – 35,
в Акмолинской области – 105,
в Актюбинской области – 18,
в Алматинской области – 91,
в Атырауской области – 20,
в ВКО – 75,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 49,
в Карагандинской области – 145,
в Костанайской области – 114,
в Кызылординской области – 24,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 156,
в СКО – 145,
в Туркестанской области – 13. ⠀