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    08:01, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    1 312 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 312 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
    Всего в стране подтверждено 943 105 случаев, из них:
    в городе Нур-Султане – 140,
    в городе Алматы – 166,
    в городе Шымкенте – 35,
    в Акмолинской области – 105,
    в Актюбинской области – 18,
    в Алматинской области – 91,
    в Атырауской области – 20,
    в ВКО – 75,
    в Жамбылской области – 11,
    в ЗКО – 49,
    в Карагандинской области – 145,
    в Костанайской области – 114,
    в Кызылординской области – 24,
    в Мангистауской области – 5,
    в Павлодарской области – 156,
    в СКО – 145,
    в Туркестанской области – 13. ⠀
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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