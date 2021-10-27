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    18:42, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    1,3 тысячи человек с ОРВИ обратились за медицинской помощью в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре зарегистрировали 3 721 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшую неделю из-за ОРВИ за медицинской помощью обратились 1 307 человек. Число заболевших растет каждую неделю.

    Случаев заболевания гриппом в области не зарегистрировали.

    «В регионе идет вакцинация против гриппа. Закупили 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства для бесплатной иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группе риска. С 15 сентября прививку получили всего 36 932 человека, что составляет 41% от плана», - сообщили в пресс-службе.

    За этот же период в области выявили 3 227 инфицированных коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 не снижается. Количество инфицированных в октябре превысило число выявленных случаев в сентябре почти на тысячу.

    Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 232 221 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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