1,3 тысячи человек с ОРВИ обратились за медицинской помощью в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре зарегистрировали 3 721 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшую неделю из-за ОРВИ за медицинской помощью обратились 1 307 человек. Число заболевших растет каждую неделю.

Случаев заболевания гриппом в области не зарегистрировали.

«В регионе идет вакцинация против гриппа. Закупили 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства для бесплатной иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группе риска. С 15 сентября прививку получили всего 36 932 человека, что составляет 41% от плана», - сообщили в пресс-службе.

За этот же период в области выявили 3 227 инфицированных коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 не снижается. Количество инфицированных в октябре превысило число выявленных случаев в сентябре почти на тысячу.

Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 232 221 человек.