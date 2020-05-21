1,3 млн казахстанцев получили помощь от фонда «Birgemiz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы общественный фонд «Birgemiz» при поддержке партии «Nur Otan» и Фонда Первого Президента продолжает оказывать адресную поддержку нуждающихся казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Более 200 тысяч семей получили продуктовые корзины и товары первой необходимости. По 50 000 тенге выплачено 362 тысячам семей с общим охватом свыше 1,3 млн. казахстанцев.

Видеоролик о промежуточных результатах проводимой работы на своей странице в Instagram опубликовал первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

Нуротановцы также активно помогают пострадавшим от подтопления жителям аулов Туркестанской области. Свыше 1000 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов, одежды, стройматериалов и средств личной гигиены отправлено со всех региональных филиалов «Nur Otan».

«Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, пострадавшие жители будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. На восстановление социальных объектов, инженерных сетей и дорог выделено более 14 млрд. тенге. По инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева дополнительная помощь будет оказана фондом «Birgemiz». Новым жильем фонд обеспечит всех пострадавших жителей аула Достык. Для них построят 20 домов в поселке Мырзакент», - сообщается в видеоролике.

Стоит отметить, что ранее первый зампред «Nur Otan» вместе с акимом области Умирзаком Шукеевым осмотрел выделенные земельные участки и встретился с местными жителями. Вместо саманных здесь будут построены 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 кв.м. На эти цели из фонда «Birgemiz» решением Попечительского совета выделено 340 млн. тенге. Бауыржан Байбек отметил, что качество строительных работ будет на особом партийном контроле с привлечением авторского и технического надзора.