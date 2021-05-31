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    14:30, 31 Май 2021 | GMT +6

    1 294 жителя Атырауской области привились от коронавируса за выходные

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакциная населения от COVID-19, за выходные прививки получили 1 294 жителя области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 29 и 30 мая первый компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 1 294 местных жителя.

    В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 55 475 человек. Вторым компонентом вакцин привиты 21 715 человек.

    Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Прибытие второго компонента вакцины «Спутник V» ожидается 31 мая. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Акимат Общество Безопасность QazCovid-in Статистика
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