1 294 жителя Атырауской области привились от коронавируса за выходные

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакциная населения от COVID-19, за выходные прививки получили 1 294 жителя области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 29 и 30 мая первый компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 1 294 местных жителя.

В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 55 475 человек. Вторым компонентом вакцин привиты 21 715 человек.

Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Прибытие второго компонента вакцины «Спутник V» ожидается 31 мая. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра 98-02-92.