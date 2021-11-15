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вчера 23:40
1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
15 Ноября 2021 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 104,
в городе Алматы - 75,
в городе Шымкент - 20,
в Акмолинской области - 120,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 201,
в Атырауской области - 51,
в ВКО - 268,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 8,
в Карагандинской области - 132,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области – 24,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 77,
в СКО - 152,
в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19.
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