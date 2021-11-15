1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 104,

в городе Алматы - 75,

в городе Шымкент - 20,

в Акмолинской области - 120,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 201,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 268,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 8,

в Карагандинской области - 132,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 152,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19.