+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

15 Ноября 2021 08:10
Поделиться:
1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших 19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 104,

в городе Алматы - 75,

в городе Шымкент - 20,

в Акмолинской области - 120,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 201,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 268,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 8,

в Карагандинской области - 132,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 152,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших
19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
5 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
6 Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Читайте также
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив