1,2 тысячи литров гербицидов похитили работники агроформирования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали трех молодых людей, подозреваемых в крупной краже со склада агроформирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, двое из подозреваемых – 19-летний и 23-летний парни – сотрудники ТОО, имущество которого они крали. Третий – их 22-летний знакомый.

Молодые люди похитили 1,2 тысячи литров гербицидов и пять рулонов полиэтиленового рукава для упаковки зерна. Ущерб составил свыше 4 млн тенге. Преступники проникли на склад, отжав жесть на стене склада.

Полицейские установили, что кражи совершались в несколько эпизодов, начиная с весны. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Часть похищенного изъяли. Ведутся следственные действия.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что в период уборочной кампании личный состав полиции области нацелен на помощь аграриям в обеспечении правопорядка.