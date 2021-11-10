1,2 тысячи иностранцев совершили уголовные правонарушения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 1,2 тысячи иностранных граждан — на 17,1% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Ranking.kz.

Численность нарушителей из стран СНГ сократилась на 19,8% за год, до 1,1 тыс. человек, из стран вне СНГ — напротив, увеличилась на 12,5%, до 135 человек.

В аналогичном периоде 2020 года численность иностранных нарушителей достигала 1,5 тысячи, минус сразу 24,1% за год. В их числе было 1,3 тысячи граждан стран СНГ и 120 граждан стран вне содружества.

В региональном разрезе нарушители из СНГ чаще всего попадались в Алматы: 162 человека — на 29,6% меньше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская (126 человек) и Жамбылская (121 человек) области.

Иностранные граждане из стран вне СНГ чаще всего совершали уголовные правонарушения в Алматы (28 человек), Алматинской (26 человек) и Мангистауской (19 человек) областях. При этом в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях гражданами стран, не входящих в СНГ, не было совершено ни одного уголовного правонарушения.

Больше всего иностранных граждан попалось на уголовных правонарушениях против собственности: 605 человек — на 25,2% меньше, чем годом ранее. В числе этих правонарушений кражи, мошенничество, мелкое хулиганство, грабежи, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Вторую и третью строку по «популярности» нарушений среди иностранных граждан заняли уголовные правонарушения против порядка управления (их совершили 222 человека) и уголовные правонарушения против личности (108 человек).