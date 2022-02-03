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1,2 млрд тенге поступили в Фонд «Қазақстан халқына» за последние сутки

3 Февраля 2022 17:56
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1,2 млрд тенге поступили в Фонд «Қазақстан халқына» за последние сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Фонде «Қазақстан халқына» аккумулировано 113,4 млрд тенге. Данные средства поступили в период с 16 января по 2 февраля т.г., сообщили в пресс-службе фонда, передает МИА «Казинформ».

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2 февраля значимые средства в Фонд «Қазақстан халқына» внесли:

- Турлов Тимур Русланович – 500 млн тенге;

- Идрисов Динмухамет Аппазович – 300 млн тенге;

- Есенов Галимжан Шахмарданович – 250 млн тенге;

- ТОО «Бағыстан» – 100 млн тенге;

- ТОО «VERTEX TRANS» – 20 млн тенге;

- ТОО «Эдельвейс Транс» – 20 млн тенге.

В целом, на сегодняшний день в Фонде аккумулировано 113,4 млрд тенге. Данные средства поступили в период с 16 января по 2 февраля т.г., сообщили в пресс-службе фонда.

Напомним, ранее предполагалось, что фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 млрд тенге в год.

Прогнозные расчеты не предполагали поступление средств от иностранных и международных компаний.

«Общественный фонд «Қазақстан халқына» выражает благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожертвования на счет ОФ «Қазақстан халқына» можно произвести по одному из следующих реквизитов:

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».

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#Фонд «Қазақстан халқына»  
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