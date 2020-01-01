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1,2 млн туристов ожидают в 2020 году в Алматы

1 Января 2020 20:18
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1,2 млн туристов ожидают в 2020 году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прогнозируют, что мегаполис в 2002 году посетят 1,2 млн туристов. Такие данные приводятся в Стратегии развития Алматы-2050, утвержденной маслихатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В документе говорится, что туризм является наиболее быстро развивающейся отраслью мировой экономики, темпы роста которой почти в 2 раза превосходят темпы роста других отраслей экономики. Развитие сферы туризма также имеет большой мультипликативный эффект на развитие экономики в целом, так как она взаимодействует с более 30 смежными отраслями.

«Алматы будет важным центром делового и событийного туризма на центральноазиатском пространстве, хабом международных коммуникаций. В сфере туризма у Алматы имеются существенные возможности роста. Так, драйверами роста станут индустрия делового туризма (MICE), экологический, медицинский, спортивный и развлекательный туризм. Будут разработаны планы развития локальных туристских дестинаций и рекреационных объектов. Будет использоваться потенциал гор как важнейшей достопримечательности Алматы. Разнообразие флоры, фауны и климатических условий, ярко выраженная сезонность будут притягивать сюда любителей природы со всего мира», - отмечается в документе.

Также в документе представлены целевые индикаторы. Прогнозируется, что число туристов в год в 2020 году составит 1,2 млн человек, в 2025 году – 1,6 млн человек, в 2030-м – 2,2 млн человек, в 2035-м – 2,9 млн человек, в 2040-м – 3,9 млн человек, в 2045-м – 5,2 млн человек, в 2050-м – 7 млн человек.


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Ключевые слова: Алматы, Туризм,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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