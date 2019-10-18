1,2 млн тенге выманила у пенсионерки «целительница» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мошенница завладела крупной суммой денег жительницы Павлодара, чтобы снять порчу с её дочери, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В сети ловкой мошенницы попала жительница города Павлодара, у которой неизвестная женщина цыганской внешности в возрасте 50-55 лет путём обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме 1 млн 200 тыс. тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Павлодарка, увидев объявление на автобусной остановке, позвонила по указанному номеру телефона, поехала к якобы целительнице, добавили полицейские.

«Женщина средних лет цыганской внешности, заверив, что у дочери клиентки сильная порча, обещая снять её, выманила у пенсионерки крупную сумму денег», - подчеркнули в полиции.